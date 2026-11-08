En riesgo, alianza del PVEM con Morena

El Partido Verde buscará una coalición para competir por la alcaldía de Mérida en 2027 y, si no, iría solo en esa elección.

“Si no se consiguen las condiciones que se plantean, participaríamos sin aliados”, advirtieron.

Arturo Escobar, coordinador electoral nacional del PVEM, confirmó el interés del partido en gobernar Mérida, municipio que concentra más del 33 por ciento del padrón electoral de Yucatán.

Escobar reveló que busca convencer al senador Jorge Carlos Ramírez Marín para que sea su candidato a la presidencia municipal.

Ramírez Marín respondió que escuchará la propuesta y analizará las condiciones.

Actualmente, se trabaja en el fortalecimiento del Partido Verde en Yucatán, señaló.

Sería la segunda ocasión en que Ramírez Marín buscaría la candidatura para ser alcalde de Mérida.