En riesgo el T-MEC, afirma Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió el lunes a integrantes de Morena, quienes la criticaron por pedir al Gobierno Federal entregue al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y se cuide la relación con Estados Unidos y el T-MEC.

“Defienden lo indefendible y siguen hablando de una servidora, pero no hablan de fondo, de lo que realmente nos importa, de saber en dónde está Rocha Moya y dónde están sus secuaces”.

Ponen en riesgo negociación del T-MEC

“¿Dónde están? Si ellos nos dijeran, si ellos entregaran a estas personas, entonces no habría problema alguno con tener el riesgo de perder, de eliminar, de minimizar o de mal negociar el Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos y con Canadá y no tendríamos esta posibilidad terrible de que de manera unilateral se invadiera al territorio mexicano”, expresó la gobernadora de Chihuahua.

En ese sentido, volvió a responsabilizar al gobierno de la 4T por no procesar a Rocha Moya y a los demás funcionarios señalados por los Estados Unidos y afirmó que se está utilizando al Mundial de Futbol para que la ciudadanía no vea más allá de lo que pasa en el país.

“Aquí el Gobierno Federal ha querido que con el Mundial no escuchemos lo que está pasando allá en la frontera, en Estados Unidos. Las declaraciones que el Ejecutivo federal de Estados Unidos, pues ha dicho sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre la posibilidad de entrada a un territorio muy grande. Entonces aquí no se oye porque están ellos cubriendo con el Mundial, están cubriendo pues con el patito, están cubriendo lo que realmente está pasando en las fronteras”, agregó.

Recortes

En otros temas, la gobernadora de Chihuahua aseguró que existen actualmente recortes económicos en participaciones en materia federal que estarían afectando obras y demás aspectos en la entidad.