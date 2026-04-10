En riesgo, reforma para evitar explotación laboral

Senadores del PRI advirtieron que la reforma presidencial aprobada la víspera en el Senado, que busca certificar los productos agrícolas de exportación para evitar la explotación laboral de jornaleros y la deforestación, está en riesgo ante la presencia del crimen organizado en esas zonas y la falta de interés del gobierno de proteger a los trabajadores.

La reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum forma parte de las exigencias del T-MEC que busca frenar la explotación laboral y los bajos salarios de jornaleros agrícolas, así como evitar que continúe la deforestación en el cultivo de productos de agroexportación como el aguacate, como ocurre en Michoacán y Jalisco.

Asimismo, plantea la emisión de certificados o “sellos” para productos agrícolas de exportación como el aguacate, frutos rojos y otros. La senadora Mely Romero Celis (PRI) advirtió que sin presupuesto suficiente la reforma no garantizará beneficios reales para trabajadores ni productores del campo.

Señaló que la informalidad laboral en el sector es de 83 %, lo que refleja una deuda histórica con quienes sostienen la producción de alimentos en el país, ante la carencia de servicios de salud y pensiones dignas.