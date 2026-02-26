En seguridad: México fortalece sus instituciones

El país avanza en la asignatura más compleja de la agenda público-política del país: la seguridad. La operación militar que culminó con la baja del capo más buscado del país, es el reflejo tangible de la pertinencia y eficacia de la estrategia de seguridad, basada en cuatro pilares fundamentales: atención a las causas, inteligencia, coordinación y cooperación nacional e internacional.

El éxito de esta operación es el resultado de la aplicación práctica de una política de seguridad donde la paz duradera se construye con justicia social.

La continuidad y profundización de los programas sociales para jóvenes son el telón de fondo que arrebata al crimen la posibilidad de reclutarlos.

Con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dejó atrás el espionaje político y se transformó para fortalecer la investigación. La labor de inteligencia nacional, apoyada por el intercambio de información con EE. UU., es parte de la clave del nuevo modelo.

La Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, se ha fortalecido a partir de centralizar y profesionalizar la capacidad operativa y de investigación.

La coordinación entre Sedena, Guardia Nacional (GN), Fiscalía y gobiernos estatales va desde la planeación hasta el control de los disturbios posteriores a los operativos. La respuesta institucional supera con creces la capacidad de desestabilización del crimen organizado.

Como parte de la estrategia de seguridad, la presidenta Sheinbaum ha enviado al Congreso reformas constitucionales y legales que atacan el problema de la inseguridad desde su raíz, mismas que en el legislativo hemos aprobado después de largos debates, tales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de julio de 2025, o la reforma contra la extorsión publicada en enero de 2026.

Ante la realidad de un gobierno que abate al líder del cártel más poderoso, que reforma las leyes para proteger a los débiles y que coordina a sus fuerzas armadas con disciplina republicana, las críticas de la derecha nacional e internacional se quedan sin argumentos.

La combinación de resultados tangibles en materia de seguridad con un enfoque de gobierno que prioriza el bienestar social ha colocado a México en una posición de mayor respeto en el escenario global.

Queda pendiente que Estados Unidos cumpla con su parte, frenar el flujo de armas que alimenta la violencia. Lo ocurrido este 22 de febrero envía un mensaje claro: el Estado mexicano cada vez está más fuerte y mejor coordinado para recuperar la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos.