En seguridad vamos muy bien: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada ayer jueves con el mandatario Donald Trump, con quien coincidió que en temas de seguridad “vamos muy bien”.

En su conferencia mañanera de este 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la llamada duró alrededor de 40 minutos, que fue agradable y cordial.

“Sobre temas de seguridad coincidimos que vamos muy bien”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Señaló que también se habló de “varios temas”, entre ellos el T-MEC. Trump buscó seguir con la conversación, indicó.

Esta sería la llamada 16 entre la mandataria mexicana y el presidente estadounidense.

Contó que mientras mantenían la conversación, llegó la primera dama, Melania Trump, a quien tuvo oportunidad de saludar.

Previamente, en sus redes sociales, la presidenta indicó que la conversación fue productiva y cordial. “Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”.

No se habló del caso de Ryan Wedding y FBI

La presidenta indicó que no se habló del tema Ryan Wedding en la llamada que sostuvo con el mandatario, este jueves.

Indicó que Trump no insistió en una intervención por tierra contra los cárteles, como lo ha expresado.

Revisión del T-MEC se mantiene

Además, afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene sin modificaciones concretas.

Sheinbaum explicó que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado interés en fortalecer las reglas de origen del T-MEC, no solo en el sector automotriz, planteamiento que ya fue expuesto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajará a Washington la próxima semana para detallar las conversaciones.

La presidenta subrayó que aunque no existe ningún acuerdo concreto hasta el momento, las negociaciones avanzan de manera positiva y destacó que Estados Unidos reconoce que el tratado con México es uno de los mejores a nivel mundial.

Relación de México con Canadá

Y sobre Canadá, la mandataria dijo “vamos a esperar, no nos adelantemos”, respecto a las negociaciones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Vamos a esperar. Ahora, con Canadá vino el ministro (Mark) Carney, hay una relación. Es decir, el tratado no solamente es que los productos de Canadá llegan a México o los de México a Canadá a través de Estados Unidos, también están los puertos, obviamente. Y hay una relación comercial con Canadá, independientemente de la relación comercial con los Estados Unidos, eso se mantiene”, explicó.

Durante la conferencia, fue cuestionada sobre la posibilidad de negociar solo con Canadá ante las diferencias entre Donald Trump y Mark Carney, por lo que expresó:

“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Yo creo que es muy importante que hayan hablado ayer de la revisión del tratado es de las primeras veces. El secretario (Howard) Lutnick también habló de eso hace unas semanas, incluso puso fecha en Estados Unidos diciendo que en el segundo semestre de este año se estará revisando”, declaró.

EE. UU. y México mantienen reuniones sobre uso de minerales

En otro tema, la presidenta informó que México y Estados Unidos mantienen reuniones sobre la disponibilidad y uso de minerales críticos. Añadió que más adelante el país tomará decisiones soberanas sobre estos recursos.

“Estamos asistiendo a las reuniones. Todavía no hay alguna solicitud, sino que sencillamente se tocan los temas relacionados con la disponibilidad de los materiales críticos en el mundo. Entonces, estamos asistiendo a las reuniones y ya en su momento con una decisión soberana tomaremos nuestra propia decisión sobre este tema”, indicó.