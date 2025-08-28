En septiembre inicia periodos de veda: Conapesca

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que en septiembre iniciarán los periodos de veda y de aprovechamiento de doce especies marinas en aguas de México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) explicó que las medidas se tomaron con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), con el objetivo de garantizar el uso responsable de los recursos acuáticos.

La dependencia llamó a la ciudadanía a denunciar pesca ilegal o malas prácticas al respecto, a la línea telefónica 669-915-6913 durante las 24 horas de los 365 días del año, tras enfatizar que se deben respetar los periodos de veda establecidos, para asegurar una pesca sostenible en nuestro país.

Abulón (Haliotis corrugata, Haliotis fulgens, Haliotis rufescens y Haliotis sorenseni): A partir de las 00:00 horas del 1º de septiembre de 2025 y hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2026 en las Zonas II y III, comprendidas entre Punta Malarrimo y Punta Holcomb, en el estado de Baja California Sur.

Almeja chocolata (Megapitaria squalida): Desde las 00:00 horas del 1º de septiembre y hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre, en el Sistema Lagunar Bahía Magdalena-Almejas, en Baja California Sur.

Pulpo verde (Octopus hubbsorum): Inicia a las 00:00 horas del 1º de septiembre y hasta las 24:00 horas del 30 de noviembre en Bahía de los Ángeles, Baja California.

Lisa (Mugil cephalus) y liseta (Mugil curema): Desde las 00:00 horas del 1º de septiembre y hasta las 24:00 horas del 10 de noviembre en Laguna Madre, en Tamaulipas.

Ostión (Crassotea virginica): A partir de las 00:00 horas del 15 de septiembre y hasta las 24:00 horas del 31 de octubre en los sistemas lagunarios estuarinos de Tabasco.