En Sinaloa, negocios solicitan reestructurar créditos

La economía de Sinaloa empieza a pagar la factura de la violencia que lleva semanas azotando a varios de sus municipios, cuyos comercios piden a los bancos alternativas para reestructurar sus créditos con el fin de seguir operando.

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado que gobierna Rubén Rocha Moya, ocupa la posición 17 por tamaño en el ranking nacional, pero la cartera vencida de la banca privada entre abril y junio fue de mil 401 millones de pesos (mdp) y se encuentra entre los 10 saldos más altos del país, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

“Venimos de un julio y agosto muy malos. Nuestro septiembre apenas iba a empezar. Necesitamos reestructurar nuestros créditos, nuestras tarjetas para seguir avanzando. El impago no es la solución. Queremos apoyarnos y tener un tiempo de gracia para volver a tener el flujo”, dijo la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condensados (Canirac) delegación Culiacán, Laura Guzmán.

El clima de inseguridad trae consigo horarios restringidos y pocas ventas, lo que impedirá a los pequeños establecimientos mantenerse al día con sus compromisos financieros.

El especialista en finanzas y docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Carlos Aréchiga Ramírez, opinó, que, aunque no es una situación contemplada en los contratos bancarios, se trata de una situación de fuerza mayor, ya que, al no estar la economía en normalidad, los negocios se ven obligados a renegociar las condiciones de los préstamos en caso de no poder pagarlos.

“En algún momento se presentarán estos problemas, por lo que el sistema financiero regional va a tener que empezar a buscar alternativas de solución para que pueda reactivarse la economía y las empresas puedan cumplir con sus obligaciones puntuales en caso de tener créditos”, dijo.