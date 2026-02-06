En tres años se reportan 24 mil 284 quimioterapias

En los últimos tres años se han realizado 24 mil 284 quimioterapias, de las cuales 17 mil 207 fueron a pacientes adultos y siete mil 077 a pacientes pediátricos, lo que refleja la capacidad y continuidad de los servicios especializados, informó Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del estado.

Dijo que el Centenario Hospital Miguel Hidalgo se ha consolidado como una institución clave en la atención oncológica, al contar con personal especializado, infraestructura moderna y tratamientos de alta calidad.

Explicó que este hospital se distingue por brindar una atención eficiente y oportuna a pacientes con cáncer. Dijo que tan solo entre 2022 y 2025 se han realizado 24 mil 284 quimioterapias. “Con tecnología de punta y atención especializada, Aguascalientes fortalece la lucha contra el cáncer”, aseveró.

Y reiteró el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) de impulsar acciones que fortalezcan la prevención, la detección oportuna y el acceso a tratamientos integrales contra esta enfermedad.

Prueba de ello es la puesta en marcha del acelerador lineal más completo y moderno del país, con tecnología de última generación para radioterapia. De julio de 2023 a noviembre de 2025 se atendió a 855 pacientes, tanto adultos como niños y adolescentes, quienes recibieron tratamientos más precisos, seguros y eficaces.

Galaviz Tristán señaló que en ese mismo periodo se otorgaron 25 mil 183 sesiones de radioterapia, lo que contribuyó de manera directa a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de recuperación de los pacientes.