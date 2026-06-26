En Venezuela van más de 200 muertos

Una plataforma ciudadana de código abierto ha contabilizado hasta la tarde de este jueves los daños causados por los dos terremotos en Venezuela, reportando 204 colapsos totales de edificaciones, 216 con daños estructurales graves y 298 con daños parciales, según datos recabados por voluntarios civiles.

Bajo la plataforma terremotovenezuela.com estos registros provienen de reportes ciudadanos y las afectaciones se concentran mayoritariamente en La Guaira y en el este-norte de Caracas, la capital venezolana.

Aumenta a 188 fallecidos

Las autoridades han reportado momentáneamente 188 fallecidos y unas 2 mil familias sin viviendas, pero se estima que sea mucho mayor, mientras las plataformas continúan recibiendo reportes para asistir en la localización de afectados y la coordinación de ayuda humanitaria.

Así también, mil 520 heridos, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Venezuela es un país de rodillas, golpeado hasta la médula por un violento terremoto que azotó la capital Caracas, pero sobre todo la zona costera del estado de La Guaira, donde podría haber causado una masacre con miles de muertos. Según las últimas estimaciones, unas 40 mil personas siguen desaparecidas.

Decenas de edificios se han derrumbado, reducidos a escombros; otros están destruidos. Los incendios provocados por fugas de gas están siendo extinguidos, pero la gente sigue en las calles, llorando, desamparada, en estado de shock, buscando a sus seres queridos entre montañas de escombros.

El objetivo principal ahora es brindar ayuda y asistencia lo más rápido posible, pero no es tarea fácil: muchos puentes están dañados, el aeropuerto gravemente afectado, permanece cerrado y las comunicaciones están colapsadas. Sin embargo, las labores de excavación continúan.

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia, anunció el cierre de escuelas y tribunales, e instó a la calma y a la unidad nacional. Todos los médicos y enfermeros del país también fueron movilizados.

Sismo desencadenado por múltiples fallas tectónicas

Fue el movimiento relativo entre la placa del Caribe, al norte, y la placa de Sudamérica, al sur, lo que activó el complejo sistema de fallas y desencadenó dos terremotos en Venezuela -con magnitudes de 7.2 y 7.5- separados por apenas 39 segundos y 13 kilómetros.