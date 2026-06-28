En Venezuela van más de mil 400 muertos

Un terremoto de magnitud 4.8 sacudió el sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el sismo se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos mil 430 muertos y graves daños materiales.

El epicentro del temblor se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, 66 km de Los Teques y a 97 km de Isla Ratón, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.

El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles.

Siguen en aumento las cifras de decesos y heridos

En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en mil 430 las personas fallecidas, en 3 mil 238 los heridos y 3 mil 142 familias damnificadas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Rodríguez también mencionó que 3 mil 142 familias quedaron damnificadas por los terremotos y están siendo atendidas en refugios ubicados en los siete estados afectados. Además, precisó que se han registrado 430 réplicas de los sismos.

La Guaira huele a descomposición tras terremotos

En Caraballeda, zona residencial de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, el olor a podredumbre se percibía con nitidez. Se habían cumplido lo que se consideran las primeras 72 horas iniciales tras los sismos, que resultan claves para rescatar personas con vida debajo de los escombros.

Activistas de la organización de derechos humanos Provea, la más antigua del país, confirmaron a ANSA que durante un recorrido por esa zona que “percibimos olor a descomposición (señal de cuerpos sin recuperar bajo escombros)” y junto a eso lo que para la ciudadanía en Venezuela es lo más preocupante: “además hay pocas unidades de recuperación de cuerpos”.

A 72 horas de los dos terremotos que asolaron a esta región de Venezuela y afectaron algunas zonas residenciales de Caracas, los activistas observaron “cuerpos (…) que aún no han sido trasladados dignamente”. Recordó la Organización No Gubernamental (ONG) que “el Estado tiene la obligación de garantizar operaciones de recuperación dignas para cada víctima y sus familias”.

Los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles, tuvieron magnitud 7,2 y 7,5 y ocurrieron de forma consecutiva, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La Guaira, una zona ya severamente afectada por un deslave en 1999, ha sido ahora la zona más devastada.

Siete estados afectados: Delcy

A primeras horas de este sábado, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que hubo afectaciones en siete estados (provincias) de Venezuela pero que la tragedia se había cebado en La Guaira.

Testigos coinciden en que las labores de rescate y recuperación de cuerpos avanzan lentamente, con escasa presencia de equipos oficiales especializados en las zonas más afectadas. El gobierno venezolano ha informado del envío de maquinaria y personal militar, y del cierre de accesos a La Guaira desde la noche del viernes, justificándolo por motivos de orden y seguridad.

Así también, al menos 24 colombianos fallecieron en los terremotos ocurridos esta semana en Venezuela, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores.