En Veracruz también es temporada de zopilotes

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), denunció que, así como hay “temporada de zopilotes” a nivel nacional contra la presidenta Claudia Sheinbaum, también la hay en Veracruz, ello debido a que el antiguo régimen se niega a morir.

Ante las críticas en su contra por los niveles de violencia registrados en la entidad y una supuesta campaña negra en su contra, afirmó que hace poco más de seis años hubo un cambio de régimen, el cual se niega a morir y hay golpeteos. Y dejó en claro que su objetivo es permanecer los seis años como gobernadora del estado.

“Eso es lo que estamos viviendo, yo mi responsabilidad y mi visión son seis años de estar aquí en Veracruz, tenemos una gran presidenta todavía no tiene un año y he dicho que aún es muy temprano para la ‘temporada de zopilotes’ y hay que ayudarla a ella. Y si es ‘temporada de zopilotes’ a nivel nacional pues es ‘temporada de zopilotes’ a nivel estatal”, acusó.

En su conferencia de prensa semanal, recordó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se cortó un régimen de 35 años que representaba al neoliberalismo. Aunque destacó que fue un cambio pacífico -dijo-, hay un antiguo régimen que se niega a morir.

“Hacen lo que ellos tienen que hacer como oposición con un golpeteo duro a una crítica”, acusó.

Reconoció que pueden tener fallas, pues no son perfectos, pero –indicó- se trabaja día a día, tanto la presidenta como la propia gobernadora; y justificó las posibles críticas en su contra por parte de integrantes de su propio movimiento.

“En este movimiento de fuerzas internas que hay en Morena bueno pues hay de todo, hay voces que podrán estar de acuerdo conmigo o que podrán no estar de acuerdo conmigo, se respeta (…) si afectan o no afectan al movimiento pues allá ellos, cada quien es responsable, este es un movimiento democrático y eso a veces no lo entendemos: decir que todos deben estar alineados a la gobernadora y no, de ninguna manera, cada quien es libre de decir o pensar sin pasar por el derechos o respeto de otras personas”.