Encabeza alcalde manifestación por desabasto de agua

Ante la crisis que ya supera los 15 días sin servicio continuo de agua potable y que afecta a más de 27 colonias del municipio de García, Nuevo León, el alcalde Manuel Guerra Cavazos encabezó una movilización ciudadana hacia las oficinas centrales de Servicios de Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey para exigir una solución inmediata al desabasto que padecen miles de familias.

Previamente, el presidente municipal convocó públicamente al director general de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, para sostener un diálogo abierto con los vecinos afectados en el Auditorio del Teatro de la Ciudad de García, sin embargo, el funcionario estatal no acudió a la reunión.

Durante una transmisión en vivo, Guerra Cavazos lamentó la falta de sensibilidad del Gobierno del Estado ante una problemática que afecta diariamente a miles de familias.

El alcalde recordó que García cuenta con más de 650 mil habitantes que cumplen puntualmente con el pago del servicio.

Asimismo, cuestionó que sea el gobierno del municipio quien tenga que enfrentar las consecuencias de una responsabilidad que corresponde al Estado.

Por último, Manuel Guerra anunció que, ante la ausencia del funcionario estatal, serían los propios ciudadanos quienes acudirían directamente a las instalaciones de Agua y Drenaje.

Realizan caravana y plantón

A bordo de camiones urbanos, cientos de habitantes junto con el alcalde se trasladaron a las oficinas centrales de la dependencia estatal donde realizaron un plantón para exigir una solución definitiva.

Durante el trayecto, los vecinos hicieron sonar cacerolas y cucharas mientras coreaban consignas como: “¡Queremos agua!” y “¡Queremos solución, no queremos represión!”.

Despliegan elementos antimotines

Como respuesta a la protesta ciudadana, decenas de elementos de Fuerza Civil con equipo antimotines fueron enviados al lugar para resguardar las instalaciones de Agua y Drenaje, lo que elevó la tensión entre los manifestantes.

Ante ello, Manuel Guerra intervino directamente para evitar confrontaciones.

Tras el diálogo, los elementos estatales retrocedieron, aunque permanecieron vigilando la manifestación.

Encuentro con el director de AyD

Al arribar a la protesta, el director de Agua y Drenaje recriminó al alcalde la movilización.

El presidente municipal respondió señalando que el verdadero problema es la falta de agua que durante más de dos semanas ha afectado a miles de familias de García.

Posteriormente entregó un documento con 12 peticiones dirigidas a la paraestatal, en las que exige restablecer el suministro permanente de agua potable las 24 horas del día para todas las colonias afectadas.