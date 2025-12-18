Encabeza Marina operativo de seguridad turística

Con un total de 565 elementos navales, la Secretaría de Marina-Armada de México anunció la puesta en marcha del Plan Marina Operación Salvavidas Invierno 2025 en costas de Veracruz, mediante el cual se busca brindar seguridad a visitantes y locales durante las fiestas decembrinas.

Dicha operación como Guardia Costera se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística, así como en los centros turísticos durante la temporada vacacional comprendida del 19 de diciembre al 09 de enero.

La institución naval participará con 10 unidades, de las cuales dos son embarcaciones menores empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar y ocho terrestres, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas.

Durante el banderazo de la Operación Salvavidas Invierno 2025, se explicó que efectuarán acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, aérea y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas.