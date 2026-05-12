Encabezan gobiernos quejas por extorsión

En los primeros tres meses del 2026 se registraron dos mil 925 víctimas de extorsión, lo que significa que en promedio diario hay 32.4 personas víctimas de ese delito, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Aunque existe una reducción marginal de 3.73 % con respecto al mismo periodo del 2025, el líder de la Coparmex dijo que “seguimos en el segundo nivel más alto de víctimas de extorsión en los últimos 20 años, lo que tienen consecuencias devastadoras para personas y empresas”.

El impuesto más alto

Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los Resultados del Monitor de Seguridad del Primer Trimestre de 2026, el líder del sindicato patronal afirmó:

“Lo que nos preocupa es que las quejas que hay en algunos estados es que la autoridad en aras de cumplir la ley se convierte en un extorsionador y esa es la queja de los empresarios y por los montos se convierte en el mayor de los extorsionadores, es el impuesto más alto que pagan las empresas”, explicó.

Explicó que aproximadamente un 37 % del cobro, hecho a los socios de la Coparmex que vivieron la extorsión, fue realizado por autoridades o personas que “aparentaban serlo”.

Esto tiene que ver con que los municipios y estados “se ponen muy creativos” cuando inician los presupuestos anuales, emiten legislaciones, sobre todo en temas ambientales, porque al no haber una ley nacional cada autoridad puede aplicar diferentes interpretaciones, y al final presuntos funcionarios son los que extorsionan en aras de hacer cumplir las nuevas leyes o iniciativas.