Encabezan recaudación aduanera en julio y agosto

La Aduana de Manzanillo ocupó el primer lugar nacional en recaudación durante julio y agosto de 2026, con ingresos de 19 mil 873.62 millones de pesos y 17 mil 055 millones, respectivamente, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Marina (Semar).

Según el documento, en julio, Manzanillo aportó 15.1 % de la recaudación aduanera nacional, convirtiéndose en el mes de mayor captación del año en el sistema aduanero del país.

De acuerdo con la Semar, los ingresos de Manzanillo registraron un crecimiento nominal de 23.7 % respecto de julio de 2025 y de 67 % frente al mismo mes de 2021, acompañados de más de 100 mil operaciones de comercio exterior durante julio de 2026.

“Este liderazgo se enmarca en el trabajo de las aduanas marítimas coordinadas por la Secretaría de Marina”, destacó la dependencia.

El informe también destaca que durante julio de 2026, estas aduanas generaron 54.8 % de la recaudación nacional con 18.7 % de los pedimentos, reflejando la relevancia fiscal del comercio marítimo y la participación destacada de Manzanillo.