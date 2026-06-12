Encapuchados se enfrentan con policías

Durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por colectivos antimundialistas y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.

La movilización partió desde Ciudad Universitaria, donde los manifestantes se concentraron en la glorieta de los Bigotes y avanzaron sobre avenida del Imán con dirección al Estadio Ciudad de México, previo al evento mundialista.

Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como la quema de vehículos.

El choque se prolongó aproximadamente durante una hora.