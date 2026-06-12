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Encapuchados se enfrentan con policías

Junio 12 del 2026
Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos. Cortesía
Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos. Cortesía

Durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por colectivos antimundialistas y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.

La movilización partió desde Ciudad Universitaria, donde los manifestantes se concentraron en la glorieta de los Bigotes y avanzaron sobre avenida del Imán con dirección al Estadio Ciudad de México, previo al evento mundialista.

Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como la quema de vehículos.

El choque se prolongó aproximadamente durante una hora.

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