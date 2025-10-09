Encapuchados toman instalaciones de Prepa 8

Un grupo de aproximadamente 20 jóvenes encapuchados tomó el miércoles las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Los inconformes, quienes se identificaron como participantes de la marcha en apoyo al pueblo palestino realizada el martes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, señalaron que la toma responde a las presuntas agresiones que sufrieron por parte de elementos policiacos durante el operativo de seguridad implementado en la movilización.

Desde temprana hora, los encapuchados ingresaron al plantel y cerraron los accesos con cadenas y objetos metálicos, impidiendo la entrada de alumnos, docentes y personal administrativo.