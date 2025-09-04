Encapuchados vandalizan Torre de Rectoría

Un grupo de 50 presuntos estudiantes encapuchados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vandalizaron y causaron destrozos en las inmediaciones de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Bajo la bandera de eliminar a los grupos porriles de la máxima casa de estudios, los manifestantes realizaron pintas en distintas zonas, algunas de ellas para pedir "muerte a la UNAM". De acuerdo con fuentes de la institución educativa, entre los presuntos alumnos puma que se manifestaron este miércoles se encuentran jóvenes expulsados por los daños a la Dirección General de CCH en mayo del 2024.

Entre los principales organizadores de esta marcha se encuentran Saidy Doris Garibay Ortiz, alias "Nicteel", y Karen Elizabeth Zúñiga Fernández, alias "Kalpolli".