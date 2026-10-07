Encara alcalde a la policía en protestas

Desde hace un par de días, Francia ha registrado intensas jornadas de movilizaciones estudiantiles en las principales ciudades del país para denunciar la precariedad en el sistema educativo, marcada por aulas sobrepobladas, falta de personal, vacantes docentes sin cubrir y deterioro en las instalaciones.

Este conflicto, que se posiciona como un desafío mayor para el gobierno de Emmanuel Macron, acumula un saldo de al menos 190 estudiantes lesionados durante los operativos de dispersión.

Bally Bagayoko, edil de la comuna de Saint-Denis, captó la atención pública tras colocarse de manera física entre las unidades antidisturbios y los manifestantes con el objetivo de contener la escalada de violencia en las calles.

La presencia de autoridades locales en las calles responde, según el propio funcionario, al cumplimiento directo de sus responsabilidades institucionales con los habitantes de su demarcación. Bagayoko argumentó que su deber como representante electo implica velar por la integridad de toda la población.