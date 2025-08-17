Encarcelan a perro tras morder a tres personas

Autoridades del puerto yucateco de Sisal “encarcelaron” a un perro luego de que mordió a tres personas, entre ellas un adulto mayor.

El comisario municipal, Joaquín Galaz, informó en redes sociales que el animal quedó bajo resguardo por seguridad y porque los dueños no mostraron interés en atender la situación. Vecinos de la comunidad señalaron que el can llevaba varios días rondando sin supervisión.

Los afectados recibieron atención médica inmediata en el centro de salud local, sin complicaciones mayores.

Galaz explicó que la decisión busca prevenir más incidentes mientras se determina el futuro del perro.

En redes sociales, usuarios solicitaron que el animal no sea enviado a la perrera municipal. Temen que sea sacrificado si no encuentra un hogar.

Varias familias ofrecieron adoptarlo.

En Sisal, organizaciones de protección animal pidieron que se analicen alternativas para el perro.