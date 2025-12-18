Encinas presenta sus cartas credenciales ante la OEA

Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó sus cartas credenciales al secretario General Albert R. Ramdin, durante una ceremonia realizada en la sede de la Organización en Washington, DC.

“Presenté mis cartas credenciales al secretario General, Albert Ramdin, como representante de México ante la OEA. A través de la cooperación y el entendimiento, promoveremos la prosperidad compartida para la región, una que no deje a nadie atrás y a nadie afuera”, destacó Encinas Rodríguez a través de sus redes sociales.

Durante su discurso de presentación, el embajador Encinas dijo que “México reconoce a la Organización de los Estados Americanos como un espacio multilateral esencial para el diálogo respetuoso, la construcción de consensos y la cooperación solidaria entre los Estados de las Américas” y resaltó que “la trayectoria de mi país en esta Organización confirma un compromiso firme con el derecho internacional, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias.