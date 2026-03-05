Encuentran calcinado a sacerdote en su domicilio

Un sacerdote murió calcinado en una habitación de su domicilio en la Zona Centro del municipio de Asientos, en el estado de Aguascalientes.

La tarde de ayer martes, familiares lo encontraron sin vida en la cama de su dormitorio, en donde presuntamente el resto del mobiliario presentaba afectaciones por el humo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la mecánica de los hechos. De acuerdo a las indagatorias preliminares una veladora cayó sobre el colchón y provocó la conflagración.

El cura, identificado como Enrique Hernández Pérez, adulto mayor de 88 años, se encontraba en retiro del ejercicio sacerdotal.

Su familia se presentó en su casa este 3 de marzo de 2026, preocupada porque no había logrado comunicarse con él.

Al encontrarlo sin vida, dio aviso a las autoridades de seguridad, lo que generó la movilización de policías, paramédicos y agentes ministeriales.

La vivienda se encuentra bajo custodia.