﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

Encuentran cinco cadáveres de bebés en cajas de cartón

Julio 29 del 2026

Las autoridades francesas investigan el hallazgo de los restos de cinco bebés en un departamento de la ciudad de Orange, en el sureste del país, un caso que conmocionó a Francia y que mantiene bajo custodia hospitalaria a una mujer de 32 años, mientras los investigadores intentan determinar las circunstancias de las muertes.

El descubrimiento se produjo después de que la mujer acudiera a un hospital tras dar a luz en su vivienda.

Según la investigación preliminar, el parto ocurrió al término de un embarazo que, de acuerdo con el testimonio de su pareja, pasó inadvertido para él.

﻿