Encuentran muerto a empresario secuestrado

El empresario Rafael “N”, el cual fue privado de su libertad en el mercado de abastos de la Yarda, Mazatlán, Sinaloa, por hombres armados que, previo al hecho, cometieron un asalto violento a varios locales comerciales, fue hallado muerto a balazos a un costado de la carretera México-Nogales.

Las autoridades de seguridad del puerto fueron alertadas sobre un fallecido a un costado de la salida norte, el cual vestía un pantalón de mezclilla y tenía el cuerpo tapado, por lo que al acudir descubrieron que se trata de un empresario frutero.

Según las investigaciones, hombres armados llegaron a la zona comercial y, luego de cometer una serie de asaltos violentos a propietarios de locales, privaron de la libertad al empresario Rafael “N”.

La noche del sábado pasado, conductores reportaron que a un costado de la cinta asfáltica se encontraba el cuerpo de un hombre, con el rostro oculto.