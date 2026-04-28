Encuentran sin vida al cuarto minero atrapado

Tras 33 días de labores ininterrumpidas, el Comando Unificado que coordina las acciones de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informó que fue encontrado sin vida del cuarto y último minero atrapado desde el pasado 25 de marzo.

El trabajador fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo.

El reporte oficial señala que el cuerpo fue localizado a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país), tras un operativo que se extendió por 783 horas desde que tuvo lugar el accidente.

Tras el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para iniciar los protocolos correspondientes.

Por la tarde se informó que los equipos de búsqueda y personal de la FGE de Sinaloa preparaban el ascenso del cuerpo a la superficie.

En un comunicado se informó que los trabajos de localización “fueron posibles gracias al trabajo conjunto de 389 elementos de diversas instituciones federales y estatales.