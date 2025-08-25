Encuentro Nacional de Secretariados de Seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizó el Encuentro Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, para reforzar los mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública en las 32 entidades federativas.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para consolidar las estrategias de seguridad en todo el país.

Calificó como importante las reformas en materia de seguridad pública, ya que estas permiten fortalecer la revisión y correcta aplicación de los recursos federales, al tiempo que consolidan el desarrollo de las instituciones de seguridad en todo el país.

Sostuvo que es importante la capacitación y profesionalización a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, como eje central para dignificar y reconocer la labor policial.

Sinergia institucional

La funcionaria llamó a trabajar en conjunto para lograr una mejor aplicación de los recursos y robustecer a las distintas instituciones que conforman los sistemas estatales de seguridad pública.

Esto, con el fin de ofrecer resultados eficaces y fortalecer la confianza de la ciudadanía. Añadió que las puertas están abiertas para trabajar de manera particular con cada entidad federativa, a fin de atender necesidades específicas y fortalecer el acompañamiento institucional.

La SSPC indicó que un aspecto central del encuentro fue la apertura de un espacio de diálogo con los titulares de los Secretariados Estatales, en el que expresaron sus dudas e inquietudes.