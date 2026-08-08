Endurece EUA controles y amplía uso de pruebas ADN

La administración de Donald Trump endureció los procedimientos para la obtención de beneficios migratorios al ampliar el uso de pruebas de ADN para verificar relaciones familiares, en una nueva medida destinada a reforzar los controles sobre las solicitudes de inmigración.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) actualizó su Manual de Políticas para instruir a sus funcionarios a recomendar pruebas de ADN cuando los documentos presentados para acreditar un vínculo biológico no estén disponibles, sean considerados poco confiables o resulten insuficientes para demostrar la relación alegada.

La nueva política entró en vigor de inmediato y se aplica tanto a solicitudes pendientes como a las presentadas desde el 5 de agosto.

Según el organismo, el análisis genético seguirá siendo voluntario y constituye una forma adicional de prueba, no un requisito obligatorio.