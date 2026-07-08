Endurecen medidas contra lavado de dinero

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció que reforzará las medidas para combatir el lavado de dinero en el sector bancario.

Va a exigir a las instituciones de crédito que centren sus recursos contra el lavado de dinero en función del riesgo.

Para ello, pedirá que pongan mayor atención a los clientes y actividades de mayor riesgo.

Las modificaciones buscan armonizar estos cambios con los requisitos de los programas contra el lavado de dinero propuestos por separado por otras cuatro agencias.

Por eso, también les pedirá a los bancos que incorporen las prioridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en materia de lavado de dinero en sus procesos de evaluación de riesgos.

Así lo establece en una propuesta para modificar los requisitos vigentes que puso a consulta pública la junta de gobierno de la Fed para recibir comentarios del sector.

Según la propuesta, una vez que un banco haya establecido un programa contra el lavado de dinero, la Fed centraría sus actividades de supervisión y control en los incumplimientos significativos de dicho programa.