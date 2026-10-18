Endurecerán filtros para evitar perfiles cuestionados

Morena endurecerá los filtros rumbo a las elecciones de 2027 y someterá a revisión a quienes pretendan convertirse en candidatos, incluso con apoyo del Gabinete de Seguridad, para evitar que perfiles con posibles señalamientos o antecedentes comprometan al partido.
Desde Hermosillo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que ningún militante, funcionario o aspirante estará exento de revisión y aseguró que cualquier posible conducta indebida que llegue a conocimiento de la dirigencia será investigada.
“Si tenemos conocimiento de alguna acción indebida de algún militante de Morena, con responsabilidad o sin ella, de algún cargo público, habremos de investigarlo”, afirmó durante una conferencia de prensa acompañada por Lorenia Valles, coordinadora estatal del movimiento en Sonora.
Montiel Reyes reveló que Morena ya recurrió al Gabinete de Seguridad para revisar a quienes participaron en el reciente proceso interno del partido, pese a que las posiciones definidas todavía no representan candidaturas electorales.
Filtros
La dirigente nacional adelantó que el mismo filtro será aplicado a los perfiles que busquen aparecer en las boletas en 2027. La revisión, aseguró, pretende evitar que Morena postule personas cuya trayectoria o antecedentes puedan representar un riesgo político para el movimiento.
La advertencia ocurre mientras el partido comienza a acomodar sus piezas rumbo a 2027 y enfrenta inconformidades internas en Sonora por las recientes designaciones de coordinadores territoriales, particularmente en Hermosillo, donde la definición a favor de Célida López Cárdenas generó cuestionamientos entre militantes.
Ariadna Montiel sostuvo que la dirigencia busca llegar al proceso electoral con candidatos de “probada honestidad” y afirmó que las revisiones comenzarán dentro del propio partido antes de que los nombres sean enviados a las instancias electorales.
“Lo estamos haciendo desde ahora para evitar caer en algún error, alguna circunstancia que no conozcamos”, puntualizó.
Defiende proceso que favoreció a Célida López
Montiel también respondió a los cuestionamientos surgidos por la designación de Célida López Cárdenas como coordinadora municipal de Morena en Hermosillo y las inconformidades expresadas dentro del propio movimiento.
La dirigente defendió las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones para analizar los estudios realizados y tomar decisiones políticas sobre la organización territorial.