Energía nuclear gana respaldo de 33 países en Cumbre

Treinta y tres países, entre ellos Francia, China, Canadá, Japón o Reino Unido, reafirmaron el martes su compromiso con la energía nuclear como “recurso estratégico” para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad y avanzar en la descarbonización de las economías, al término de la Segunda Cumbre Mundial de Energía Nuclear celebrada en París.

Energía nuclear, clave para reducir emisiones

Titulada “Por una energía nuclear segura y asequible para todos”, la declaración subraya que la energía nuclear constituye un pilar clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad energética y promover una transición hacia sistemas energéticos limpios, justos y sostenibles.

Los países participantes, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), destacaron en el texto que la energía nuclear es una fuente segura, fiable y baja en carbono que complementa otras tecnologías de generación con bajas emisiones.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de desarrollar o ampliar programas nucleares respetando los más altos estándares de seguridad, protección y no proliferación establecidos por la OIEA.

La declaración subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional y armonizar las hojas de ruta nacionales para el desarrollo nuclear, tanto en países con programas consolidados como en aquellos que evalúan incorporar esta tecnología por primera vez.