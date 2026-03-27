Enfrentamiento en Navolato deja un muerto

En la zona del campo pesquero de Dautillos, en el municipio de Navolato, elementos navales fueron atacados por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y abatieron a uno de los civiles e iniciaron la persecución del resto del grupo delictivo.

En un breve reporte de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que una persona del sexo masculino perdió la vida en este enfrentamiento y las fuerzas federales y estatales continúan con la búsqueda del resto del grupo agresor.

Se pidió a la población cercana al campo pesquero tomar previsiones ante estos acontecimientos y acatar las recomendaciones que les emitan las autoridades que participan en los operativos de búsqueda del grupo armado.

Los habitantes notificaron a las líneas de emergencia de continuos disparos de armas automáticas, sobre todo por la avenida principal, por lo que se les recomendó permanecer en sus hogares, ante la confrontación entre elementos de la Marina y civiles armados.