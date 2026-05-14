Enfría Ebrard expectativas acerca de el T-MEC

Resulta ser un escenario “ideal” el pensar que, en la próxima reunión para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio, se decidirá extender el acuerdo comercial por 16 años más, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Lo cierto es que “no preveo un escenario de cierre muy, muy pronto”, eso no va a suceder, ya que el mismo representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, dijo el martes que eso no va a pasar.

Durante el “Foro Construyendo oportunidades, crecimiento económico con equidad”, el funcionario federal dijo que Greer “estaría pensando, que esto va a durar un poco más de tiempo y probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”.

Consideró que las pláticas que han tenido con funcionarios estadounidenses siguen sin cambios a pesar de los señalamientos de la Casa Blanca contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, o por temas de inseguridad.

“No veo que sean más rudas”, ni tampoco se observa que haya “un cambio de conversación que nos indique algo de deterioro en nuestra relación comercial. De hecho, tenemos comunicación con ellos, a diario, casi todos los días”.

Sobre el impacto que puedan tener los temas de seguridad dijo que “hasta ahora no tenemos o no hemos visto que tenga que ver con lo que estamos platicando” en materia comercial.

Añadió que se avanza en lo relacionado a reglas de origen, sustitución de importaciones asiáticas, entre otros temas.

Marcelo Ebrard expuso que la reunión entre el mandatario chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, será positiva para México y no se espera que vaya a haber una reducción arancelaria estadounidense para los chinos que pueda impactar a la región.