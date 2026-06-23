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NacionalNación

Enrique Inzunza lleva 55 días ausente en el Senado

Junio 23 del 2026

El senador Enrique Inzunza Cázarez, ausente de sus funciones legislativas desde hace 55 días, no asistió tampoco ayer lunes a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se realizó en modalidad “virtual” o “a distancia”.

El legislador de Morena, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los 10 funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa y en particular con el grupo criminal de Los Chapitos, no se ha presentado a trabajar al Senado ni a la Comisión Permanente desde el pasado 29 de abril.

En la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se pasó lista y se mencionó al senador Inzunza Cázarez, quien no se conectó a la plataforma.

El líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó recientemente que Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones del pleno de la Comisión Permanente, que concluyen el próximo 26 de agosto.

Sin embargo, a las sesiones del Senado, tanto del pleno como de comisiones, está obligado a asistir o a justificar su ausencia, lo que no ha ocurrido.

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