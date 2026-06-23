Enrique Inzunza lleva 55 días ausente en el Senado

El senador Enrique Inzunza Cázarez, ausente de sus funciones legislativas desde hace 55 días, no asistió tampoco ayer lunes a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se realizó en modalidad “virtual” o “a distancia”.

El legislador de Morena, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los 10 funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa y en particular con el grupo criminal de Los Chapitos, no se ha presentado a trabajar al Senado ni a la Comisión Permanente desde el pasado 29 de abril.

En la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se pasó lista y se mencionó al senador Inzunza Cázarez, quien no se conectó a la plataforma.

El líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó recientemente que Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones del pleno de la Comisión Permanente, que concluyen el próximo 26 de agosto.

Sin embargo, a las sesiones del Senado, tanto del pleno como de comisiones, está obligado a asistir o a justificar su ausencia, lo que no ha ocurrido.