Enrique Inzunza no acudió a sesión legislativa

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Sinaloa, informó la mañana de ayer que no acudió a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque busca evitar que la oposición haga “un espectáculo” en el recinto legislativo.

En redes sociales, Inzunza Cázarez declaró su postura:

“Mi rectitud y veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran”.

El legislador es uno de los diez servidores públicos acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, lista en la que también se encuentra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.