Un portavoz de las Naciones Unidas dijo el jueves que los ensayos nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de reanudarlos.

“El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Pruebas nucleares

Trump ordenó el jueves la reanudación por parte de Estados Unidos de ensayos con armas nucleares, interrumpidos desde hace más de 30 años, tras los anuncios de Vladímir Putin sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas rusas.

El magnate republicano reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar “una actualización y renovación completas de las armas existentes”.

“Rusia está en segundo lugar y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”, agregó Trump.

Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 4 mil 309 ojivas nucleares desplegadas o almacenadas, frente a las 3 mil 700 de Estados Unidos y las 600 de China.

Trump no precisó la naturaleza de las pruebas anunciadas, es decir, si serán ensayos de cabezas nucleares, cosa que Estados Unidos no hace desde 1992, o sistemas capaces de llevar una carga atómica.

En cualquier caso, Washington es signatario desde 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, por lo que cualquier prueba de ojivas constituiría una violación flagrante del mismo.

“Si ellos hacen pruebas, imagino que nosotros también debemos hacerlas”, declaró a bordo del Air Force One. Preguntado por las fechas y los lugares de las pruebas, se limitó a responder: “Se anunciará. Tenemos los emplazamientos”.