Entierran en Gaza a 112 parientes

La ciudad de Gaza realizó este martes el entierro masivo de 112 miembros de una misma familia, incluidos niños, cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros el pasado domingo, pese a que el ejército israelí bombardeó sus casas hace casi tres años.

Se trata del mayor funeral de integrantes de un solo núcleo familiar en la historia reciente de Gaza, según la familia afectada, los Abu Sharia al Hasaina, y el servicio de emergencias Defensa Civil.

Centenares de gazatíes asistieron el martes al cortejo fúnebre, como parte de un acto solemne en el que los restos mortales fueron primero alineados entre casas y edificios derruidos, para finalmente recibir sepultura en nichos colectivos.

El funeral comenzó a las 11:00 hora local (8:00 horas GMT) en una de las viviendas familiares, ubicada en la zona de Zalacini (ciudad de Gaza) y, progresivamente, los cuerpos fueron colocados en parihuelas con banderas palestinas, flores y algunas fotografías y llevados al cementerio Al Mamdani.

Murieron en 2023

Defensa Civil desglosó en un comunicado que la mayoría de los fallecidos perecieron en un bombardeo israelí el 22 de noviembre de 2023.

Entre los restos sepultados hoy figuran los de 44 niños, nueve ancianos y siete personas discapacidad, aunque no todas las 112 víctimas pudieron ser identificadas. Siete núcleos familiares desaparecieron por completo, ya que ninguno de sus miembros sobrevivió.