Entra en funciones primera Defensoría Pública Federal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informaron que, con la puesta en operación de la primera Defensoría Pública Federal, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Huejutla, Hidalgo, se sientan las bases para avanzar en la justicia social.

Acceder a justicia

También establece un precedente para acercar la justicia a las comunidades y grupos que tradicionalmente han sido olvidados. En la ceremonia de inauguración, el ministro presidente de SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que este es un momento histórico para el país y para la justicia, ya que los indígenas a lo largo de la historia no tenían calidad jurídica, hasta la reforma del pasado 30 de septiembre de 2024.

Destacó que desde el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) están impulsando una defensa de la colectividad, ya que esta visión es la esencia de los pueblos indígenas.

“Tenemos que volverla más humana, pensando en los que históricamente han estado fuera del sistema de justicia para no perder el rumbo”, aseveró Aguilar Ortiz.