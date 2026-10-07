Entra en operación grupo de élite de la Guardia Civil

Con más de 100 elementos, drones, vehículos blindados y tecnología especializada, comenzó operaciones el nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Guardia Civil de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que la unidad fue creada para atender situaciones de alto riesgo y combatir a grupos delictivos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el mandatario, la preparación del GOE comenzó hace dos años e incluyó adiestramiento internacional.

El grupo cuenta con fusiles G3 y Minimi, aeronaves, vehículos blindados, drones, sistemas antidrones, equipos de visión nocturna y miras láser.

Ramírez Bedolla dijo que durante septiembre, la participación del GOE contribuyó a la detención y puesta a disposición de la Fiscalía de más de 400 personas relacionadas con hechos delictivos.

También atribuyó al despliegue de esta unidad la captura de objetivos delincuenciales, el aseguramiento de armas y laboratorios de drogas, así como el rescate de víctimas de secuestro virtual.