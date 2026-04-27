Entra en operación tren al AIFA para pasajeros

A partir de las 4:00 de la tarde de ayer domingo comenzó a ofrecer servicio al público el nuevo Tren Felipe Ángeles para llevar a pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así lo informó Jorge Alberto Mendoza Sánchez, titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y que operará el nuevo ramal.

Al inicio, el tiempo de traslado aproximado será de 60 minutos e irá disminuyendo hasta llegar a los 43 minutos desde la estación Buenavista, situada en la Ciudad de México, hasta llegar a la terminal aeroportuaria, ubicada en el municipio mexiquense de Zumpango.

En el acto protocolario de inauguración del Tren Felipe Ángeles, Mendoza Sánchez informó que para acceder los pasajeros podrán usar la tarjeta de Movilidad Integrada y deberán pagar 45 pesos por el recorrido completo y 11.50 pesos para los viajes cortos. Estos precios únicamente en el primer mes de funcionamiento y después se publicarán las nuevas tarifas.

Número de trenes

Además, el titular de Banobras explicó que el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Buenavista-AIFA, inicia operaciones con cuatro trenes y tendrá uno en reserva. Sin embargo, puntualizó que en total serán 10 los trenes los que presten el servicio, lo que irá creciendo de acuerdo a la operación.

La velocidad máxima será de 100 km/h y mínima de 40 km/h en el inicio de operaciones e irá avanzando gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima de 130 km/h y mínima de 65 km/h.

De igual forma, precisó que el intervalo inicial para la frecuencia en el paso de los trenes será de 30 minutos y después disminuirá hasta alcanzar los 13 minutos.

Y el horario de operaciones será de lunes a sábado de 5:00 a 00:00 horas y domingo de 7:00 a 00:00 horas.