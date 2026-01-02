Entra en vigor el incremento del 13 % al salario mínimo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informa que a partir del jueves entró en vigor el incremento del 13 % al salario mínimo general y del 5 % en la Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que deberán pagarse ya 315.04 y 440.87 pesos, respectivamente.

El incremento de la zona general representa 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte es de 13 mil 409.80 pesos mensuales, con lo cual un trabajador mexicano cubre ya dos canastas básicas.

La dependencia expuso en un comunicado que "este ajuste forma parte de la política de recuperación salarial iniciada en 2018, que ha elevado el poder adquisitivo del salario mínimo un 154 %, beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026".

Este incremento, resaltó, representa un paso más hacia el cumplimiento del compromiso número 56 de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la recuperación salarial al finalizar el sexenio permita que las personas trabajadoras que perciban un salario mínimo puedan adquirir 2.5 canastas básicas para la cobertura de sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

De esta manera, se presentó, en el primer año de la actual administración, un incremento del 12 %, que se suma al 13 % de este año. La STPS subrayó que en los gobiernos humanistas se ha permitido que 6.6 millones de personas dejaran la pobreza entre 2018 y 2024 gracias a esta política de incrementos.

Secretaría del Trabajo presume logros históricos

Así también, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó de "Segundo Piso de la Primavera Laboral" los logros alcanzados en ese sector que consideró "históricos".

Uno de los principales logros del año fue la presentación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Esta reforma presidencial "beneficiará a más de 13.4 millones de personas trabajadoras, sin comprometer el desarrollo económico del país".

Asimismo, el 1 de julio inició el programa piloto para personas trabajadoras de plataformas digitales, que da cumplimiento al compromiso número 59 del Gobierno de México. Esta reforma marca un hito en la regulación del trabajo digital al dotar de seguridad social a las personas que se dedican a esta actividad.

El fortalecimiento del salario mínimo continuó siendo un eje central de la política laboral.

Además, se indicó que un hecho de justicia histórica fue el fin de la huelga de Cananea, tras más de 18 años de conflicto.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro benefició a más de 400 mil aprendices a través de más de 2 mil 600 centros de trabajo, gracias a una inversión superior a 24 mil millones de pesos (mdp).