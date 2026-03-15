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Entrada del frente frío 41 provocará lluvias intensas

Marzo 15 del 2026
El fenómeno también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento. Cortesía
El fenómeno también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento. Cortesía

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas debido a la entrada del frente frío número 41 y a la masa de aire ártico que lo acompaña.

Piden tomar precauciones

Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.

Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

El frente frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de cuatro y hasta seis metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta cuatro metros en el golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.

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