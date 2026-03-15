Entrada del frente frío 41 provocará lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el lunes 16 de marzo se esperan lluvias intensas debido a la entrada del frente frío número 41 y a la masa de aire ártico que lo acompaña.

Piden tomar precauciones

Las entidades que se verán afectadas con fuertes precipitaciones son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que las autoridades piden tomar precauciones. Estiman que las precipitaciones se extenderán hasta el martes y comenzarán a disminuir el miércoles.

Las lluvias fuertes también afectarán a Hidalgo, mientras que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

El frente frío 41 también traerá consigo un evento de norte con fuertes rachas de viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la región del istmo de Tehuantepec. Además, se esperan olas de cuatro y hasta seis metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de hasta cuatro metros en el golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, se espera un importante descenso de temperatura en gran parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve para las partes altas de los estados del centro y oriente del territorio nacional.