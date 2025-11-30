Entran con tráiler a rancho y se roban 100 toros

En un plan delictivo, cuatro hombres en tráiler perpetraron el robo de 100 toros de engorda en un rancho de la comunidad Las Carboneras, en el municipio de Tepezala, Aguascalientes, y se desplazaron hacia el estado de Jalisco.

La banda criminal arribó a la Granja Jiménez. Uno de ellos amagó al velador con un arma de fuego, mientras sus cómplices arriaban el ganado del corral a la unidad.

El atraco se registró la noche del 25 de noviembre por individuos que en forma directa llegaron hasta el lugar para apoderarse de los animales.

Los individuos lograron subir uno a uno a los animales al tráiler, cerraron la puerta de la unidad y huyeron sin contratiempos.

El propietario denunció el robo ante el Ministerio Público, en donde quedó asentado que el valor total de los toros es de 4 millones y medio de pesos, cada animal cuesta 45 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado siguió las huellas de los cuatro hombres a través de las cámaras de vigilancia del C5i, en coordinación con autoridades de los estados vecinos.

El titular de la fiscalía, Manuel Alonso García, señaló que en las investigaciones tienen identificado un vehículo tipo tráiler donde se llevaron el ganado.

También un equipo especializado asignado a la indagatoria que cuenta con registros y peritajes que podrían ayudar a identificar a uno de los responsables del delito de abigeato.

El fiscal señaló que el dueño del ganado refirió que los toros no están marcados, lo que complica identificarlos.