Entrará en vigor ley sobre productos de masa de maíz

A partir del 1 de enero de 2026, por ley, las tortillas en California tendrán un nuevo ingrediente: ácido fólico.

La nueva ley exige que las tortillas, y en general los productos de masa de maíz que se venden en el estado, contengan esta vitamina clave para la salud infantil.

Las mujeres latinas en California tienen menos probabilidades que otras de obtener suficiente ácido fólico al inicio del embarazo.

Datos del Departamento de Salud Pública de California revelan que, entre 2017 y 2019, 46 % de las mujeres blancas reportó consumir ácido fólico, contra 28 % de las latinas.

En 1998, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) exigió incluir ácido fólico a ciertos productos, como la pasta y el arroz, pero dejó fuera la masa de maíz.

Desde entonces, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la tasa de bebés que nacen con defectos del tubo neural se ha reducido aproximadamente un tercio.

Joaquín Arámbula, representante demócrata y autor de la ley, señaló en su momento que haber excluido la inclusión de ácido fólico de los productos de masa de maíz, que son básicos para los latinos, fue un “verdadero descuido”.

La ley 1830, que convierte a California en el primer estado de Estados Unidos en exigir que los productos de masa de maíz incluyan ácido fólico, exige que los fabricantes estatales añadan 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harina.