Entre 2019 y 2020 se detectaron dos casos de huachicol fiscal

El exdirector de la Administración General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que durante su gestión (mayo del 2019 a abril del 2020) detectó dos casos de buques cargueros que buscaban evadir el pago de impuestos por importación de gasolinas o diésel.

El actual secretario general de Gobierno recordó que detectaron un caso en los puertos de Tuxpan-Veracruz y uno más en el Pacífico, donde declaraban que transportaban aceites en lugar de gasolina o diésel, con lo cual buscaban evadir el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Detalló que uno de esos casos era un carguero que llegó al puerto de Tuxpan e intentó fallidamente falsificar su contenido de carga, por lo que luego se trasladó al puerto de Veracruz, pero fue detectado y sancionado.

Un segundo caso, agregó, ocurrió en el Pacífico.