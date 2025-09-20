﻿﻿
Entre 2019 y 2020 se detectaron dos casos de huachicol fiscal

Septiembre 20 del 2025

El exdirector de la Administración General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, reveló que durante su gestión (mayo del 2019 a abril del 2020) detectó dos casos de buques cargueros que buscaban evadir el pago de impuestos por importación de gasolinas o diésel.

El actual secretario general de Gobierno recordó que detectaron un caso en los puertos de Tuxpan-Veracruz y uno más en el Pacífico, donde declaraban que transportaban aceites en lugar de gasolina o diésel, con lo cual buscaban evadir el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Detalló que uno de esos casos era un carguero que llegó al puerto de Tuxpan e intentó fallidamente falsificar su contenido de carga, por lo que luego se trasladó al puerto de Veracruz, pero fue detectado y sancionado.

Un segundo caso, agregó, ocurrió en el Pacífico.

