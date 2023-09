Entre aplausos arriba Sheinbaum a Culiacán

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es vital abrir las puertas de Morena. Cortesía

La tarde de ayer sábado, durante la firma del Acuerdo de Unidad en Culiacán, Sinaloa, Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, destacó que es vital abrir las puertas de Morena para que sean cada vez más las personas que se unan al movimiento transformador, esto sin importar su profesión, oficio, religión y en especial militancia partidista, pues aseveró que la unión es lo que fortalecerá la lucha por los derechos y el bienestar del pueblo de México.

Luego de hacer un recuento por su trayectoria como luchadora social, destacó que es vital abrir nuevos espacios para que el movimiento de Transformación siga creciendo, pues garantizó que solo de esta manera se puede dar cabida a los grandes cambios que necesita el país, por lo que reiteró su convocatoria a la unidad.

“Tenemos una tarea histórica y esta tarea histórica no la tiene Claudia Sheinbaum, la tienen ustedes, la tenemos todos los mexicanos y mexicanas, por eso estamos diciendo: Aquel que esté de acuerdo con los principios de Morena que ya no se sienta a gusto allá, con esos partidos que representan el pasado (...) Por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad’’.

Aseguró que únicamente al recibir más simpatías a favor de la Cuarta Transformación se pueden cimentar las bases para el siguiente paso de la 4T, la cual busca que generar un país con más democracia, con más justicia, pero en especial un México en el que el pueblo sea quienes tomen las riendas del futuro.

“Tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, queremos que los ministros se elijan por el pueblo, queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución y para eso necesitamos una mayoría calificada. Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, tenemos nuestras causas y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido porque está contribuyendo a la democracia’’, enfatizó luego de retomar el caso de Ariadna, víctima del feminicidio y de la corrupción en el Poder Judicial.

Por lo anterior, solicitó a quienes ya son parte de la Transformación desde sus orígenes, paciencia y confianza, pues hizo hincapié que en la 4T nunca se traicionarán los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México.

“Nosotros nunca vamos a traicionar nuestras causas ni nuestros principios’’, concluyó.