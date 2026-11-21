El estruendo de los cañones de salva retumbó a varias cuadras del zócalo capitalino. Minutos después, nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) surcaron el cielo y dibujaron una estela de humo verde, blanco y rojo. Así comenzó una jornada en la que la historia, la música y los rostros de las mujeres revolucionarias fueron protagonistas del desfile conmemorativo por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

A diferencia del multitudinario desfile del 16 de septiembre, esta celebración tuvo un ambiente más cercano. Los espectadores pudieron apreciar los uniformes, los vestuarios de época y las representaciones históricas a pocos metros de distancia. El intenso sol no fue impedimento para que familias enteras, especialmente los niños, permanecieran atentos al paso de los contingentes y al esperado espectáculo aéreo.

Preparativos

Entre las participantes estaba Valeria, integrante del Ejército Mexicano, quien viajó desde el Estado de México y tuvo que levantarse a la una de la madrugada para comenzar con los preparativos.

“Nos desmañanamos, la verdad. Fue a la 1:00 de la mañana para empezar con la producción de maquillaje, peinado, vestuario y trasladarnos aquí lo antes posible”, relató mientras lucía su caracterización de mujer revolucionaria.

Para ella, participar por primera vez en el desfile significó una experiencia inolvidable. “Muy contenta. Es la primera vez que participo en un evento así. Fue una experiencia que definitivamente volvería a repetir. A pesar del cansancio, creo que todo ha valido la pena”, expresó.

Y es que este año las mujeres ocuparon un lugar especial en la conmemoración. No solamente aparecieron las tradicionales adelitas, con sus vestidos y carrilleras, sino también representaciones de periodistas, enfermeras, combatientes y estrategas que participaron en la lucha armada y cuya contribución durante décadas permaneció a la sombra de los grandes caudillos.

Orgullo mexicano

Para Margarita Sánchez, una de las asistentes, resultó motivo de orgullo que el desfile pusiera en primer plano a las mujeres. Destacó que la Revolución no habría sido posible sin aquellas que, desde distintos frentes, participaron en el movimiento que transformó al país.

La ceremonia también tuvo su momento político. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía y la democracia como herencias del movimiento revolucionario y aseguró que México no se someterá a intereses extranjeros. También defendió el respeto al voto de cara a las elecciones de 2027.

En total, participaron dos mil 911 integrantes de las FAM y 486 caballos, además de vehículos históricos, carros alegóricos y agrupamientos que recrearon distintos episodios de la Revolución Mexicana. El recorrido partió del zócalo con dirección al Monumento a la Revolución.

Grato sabor de boca

Entre música, bailables, caballos y uniformes militares, el desfile dejó una imagen distinta de la historia: la de un movimiento que no solamente se recuerda a través de sus generales, sino también de las mujeres que lo hicieron posible.

Y mientras los últimos contingentes se alejaban, el espectáculo de los aviones y su estela tricolor permanecía como uno de los momentos más memorables para quienes, pese al calor y la espera, acudieron a celebrar una de las fechas más importantes de México.