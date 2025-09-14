Entre lujos y joyas capturan a Bermúdez Requena

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora fue detenido en Paraguay, entre joyas y fajos de dinero, gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad mencionó que en colaboración con el gobierno paraguayo, se obtuvo su ubicación.

De acuerdo con videos sobre su detención, Bermúdez Requena vivía en una casa con alberca, donde se hallaban diferentes joyas, fajos de dinero (entre ellos dólares), una botella de vino italiano de marca Prosecco, e identificaciones y celulares.

Desde julio pasado era buscado por la Interpol en más de 190 países, que activó ficha roja para su búsqueda y localización.

La Fiscalía de Paraguay descartó una extradición inmediata a México del exjefe policiaco tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, quien está bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), luego de ser detenido en ese país sudamericano.

En entrevista para el diario local ABC, Manuel Doldán, fiscal de Asunto Internacionales, informó que en las próximas horas un juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia, con miras a definir el proceso de extradición de Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, acusado en nuestro país de los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.

Según lo declarado por Doldán, la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se dio en el marco de una solicitud de extradición realizada por México mediante la vía diplomática.

El fiscal dijo al rotativo paraguayo que a partir de la primera audiencia se definirá si el exjefe policiaco del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se allana a la extradición en un trámite simple o la combate, por medio de su defensa.

Sin embargo, aseguró que no ve un proceso inmediato, por lo menos desde el sistema judicial de ese país. “En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente, acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrada inmediata, por lo menos desde el sistema judicial”, dijo el fiscal al diario ABC.

Además, señaló que Bermúdez Requena tiene 72 años de edad, lo que podría ser un problema procesal, por lo que están viendo cómo sortear esto, ya que las medidas cautelares en una persona adulta mayor son complejas y de difícil concreción.

Rechazan que captura genere ola de violencia

Por lo anterior, el gobernador de Tabasco, Javier May, descartó que la captura del exsecretario de SSPC, vaya a generar una ola de violencia en la entidad.

En un primer momento, el gobernador señaló que será la FGR la que dé mayores detalles sobre el caso del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Sin embargo, fue el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, quien aseveró que no habrá impunidad para nadie y descartó una reacción violenta de los grupos criminales.

“Hay que esperar, le toca a la Fiscalía la investigación, ellos son los que tienen que resolver, ya lo dijo el secretario de seguridad pública, significa cero impunidad, eso es lo que significa, el que la haga que la pague. - Espera una nueva ola de violencia o ya está todo tranquilo en Tabasco. -No, está tranquilo Tabasco”, expresó.

El funcionario estatal, aseveró que ha ido a la baja la incidencia delictiva en la entidad y cuestionado sobre si el secretario será traído a Tabasco, indicó que, “eso será la Fiscalía, ya no es un asunto nuestro”, apuntó.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, indicó que, la entidad se sigue coordinando con la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el tema y en cuanto las autoridades federales concluya con los trámites para traer a Bermúdez Requena a México, se informará lo conducente.