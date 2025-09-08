Entre protestas contra Adán, rinden informe

Mientras la senadora de Morena, Andrea Chávez, rendía su informe anual de actividades en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, en la capital de ese estado, ciudadanos se manifestaron con pancartas y mantas afuera del recinto para expresar su repudio a ella y al senador Adán Augusto López, jefe político de la legisladora.

Algunas de las leyendas hacían alusión al alcalde de Ciudad Juárez, el también morenista Cruz Pérez Cuéllar, quien este domingo rindió su informe de gobierno, pero en el parque de beisbol de esa ciudad fronteriza.

Imágenes

También aparecieron anuncios espectaculares en calles de la capital chihuahuense en las que se puede ver a los senadores Andrea Chávez y Adán Augusto López caricaturizados encima de un camión del servicio público de limpia rotulado con la leyenda “Morena La Barredora” y con el color guinda distintivo de ese partido político. Además, circularon en calles de Chihuahua algunos vehículos con las imágenes de ambos senadores morenistas, con el título de “La Barredora”.