Entre reclamos, conmemoran la Constitución

En medio de confrontaciones y reclamos de la oposición, diputados federales celebraron una sesión solemne por la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de 1917.

En el acto, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) denunció que en México, la Carta Magna se invoca todos los días, “pero que se viola todos los meses”, por lo que advirtió una crisis de constitucionalidad.

“Se vive una crisis de constitucionalidad con metástasis. Se nos dice que quien gana puede rehacerlo todo, pero eso no es democracia constitucional, eso es hegemonía con apariencia legal”, recriminó.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, sostuvo que a los mexicanos no les sirve una Constitución que no se traduzca en beneficios tangibles en su vida cotidiana.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez expresó que la Constitución Política no nació para facilitar el ejercicio del poder, nació para limitarlo. “La Carta Magna nace producto de una revolución contra el abuso, el caudillismo y la concentración del poder en una sola persona”. Enfatizó que defender la Constitución “no es un acto conservador ni un acto progresista, es un acto democrático”.

Afirmó que honrarla implica también analizar de manera crítica cuáles reformas se han hecho.

Debemos dar un paso histórico: Mercado

Por su parte, la diputada Patricia Mercado Castro (MC) comentó que la Constitución de 1917 fue el gran acuerdo nacional que sentó las bases de la convivencia pacífica después de un levantamiento ante la opresión política y la explotación económica. “Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso histórico para poner al día la Constitución y recuperar su papel como un instrumento de equilibrio”.

A su vez, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) dijo que la Constitución de 1917 tiene como hilo conductor las constituciones de 1814 de Apatzingán que, aunque no se promulgó, tiene las bases del liberalismo mexicano, que fue plasmado plenamente en la Constitución de 1824 y ratificada por la Constitución Juarista de 1857.

Claudia Rivera Vivanco, del mismo partido, recordó en sus redes que a 109 años de la promulgación de la Constitución, “llevamos 22 reformas constitucionales y más de 50 artículos modificados para recuperar el sentido social que se había perdido”.