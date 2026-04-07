Entre vallas, aspirantes ingresan a San Lázaro

El lunes, los aspirantes a ocupar una de las tres vacantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) ingresaron al pleno de la Cámara de Diputados, donde presentarían un examen de conocimiento en la materia.

Son 369 candidatas y candidatos quiénes cumplieron con los requisitos e inscripción, de un total de 405 personas que lo solicitaron.

Para esta segunda etapa, personal de resguardo instaló vallas metálicas, y el Comité de Evaluación pidió a los participantes dar entrevistas a medios de comunicación.

De acuerdo con la convocatoria, tras el examen iniciará con un nuevo periodo, ahora de calificación del test, y quienes lo aprueben serán sujetos de una evaluación de idoneidad, a realizarse del 10 al 12 de abril.

Después de eso habrá otro periodo de entrevistas del 14 al 16 de abril.

A partir del 16 de abril, el Comité de Evaluación tendrá cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Jucopo.

Tras la remisión de las quintetas el 20 de abril, los perfiles finalistas se someterán a consideración del pleno.